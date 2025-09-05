2025年8月1日から9月30日まで、ストリングスホテル東京インターコンチネンタル（東京都港区港南2-16-1）26階中国料理「チャイナシャドー」にて「チャイニーズアフタヌーンティー 〜マンゴー美巡茶会〜」が提供されています。豊富なメニューで贅沢な時間を夏が旬のマンゴーをふんだんに楽しめるアフタヌーンティーです。セイボリーは「ズワイ蟹のXOチーズ焼き」や「海老のマンゴーマヨネーズ ゴールデンベリー添え」など食欲をそそ