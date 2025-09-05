最近、株主優待を拡充する企業が増えているが、その中でも圧倒的な優待利回りを誇る企業がある。それが、千葉県を地盤にフリーペーパー『ちいき新聞』を発行する地域新聞社だ。2025年に入って大幅な優待拡充を発表し、株価上昇を経た現在も50%超の驚異的な優待利回りを誇る。なぜここまで「太っ腹」な株主優待を始めたのか？ また、もう1つ気になるのは「上場維持基準」をクリアできるかどうかだ。その「勝算」について、地域新聞