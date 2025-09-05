優待利回り50％超の“大盤振る舞い”な株主優待が反響を呼んだ地域新聞社。ただ、時価総額は東証グロース市場の上場維持基準を下回り、「上場廃止」の可能性もある崖っぷちの状況だ。同社の細谷佳津年社長は「時価総額100億円突破を見据えている」と強気だが、株主優待以外に秘策があるのか？ 地域新聞社・細谷佳津年社長インタビューの【後編】をお届け！（市川森彦、ダイヤモンド・ザイ編集部）時価総額8億円台から急上昇中上場