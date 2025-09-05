史上最速でアジア最終予選を突破し、日本代表は「ワールドカップ優勝」という壮大な目標に向かってリスタートを切る。9月7日（日）日本時間11時〜、FIFAランキング13位のメキシコ代表と対戦する。日本のFIFAランキングは17位、格上の国を相手にどういった戦いを見せるのか注目だ。会場はアメリカのオークランド・コロシアム。この一戦はNHK総合にて生中継、NHKプラスで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・