国道8号・川崎ICを降りてすぐのところにある『肉焼(にくやき)ラウンジ hana』。一般的な焼肉店とは違い、ハワイアンテイストのお店です。店内の壁画やタイル画は、長岡出身のモデル・タレントとして活躍中の西山茉希さんが描いたアートが並びます。フラダンスを踊る女の子など、カラフルなデザインが店内を明るく彩っています。 いちおしメニューは、「和牛4種盛合せ(4,980円/税込み)」。 上カルビ・ザブトン・中