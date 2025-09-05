Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キーホルダーサイズなのに本格派。クラウドファンディングサイトmachi-yaでキャンペーン中のスプリングナイフ「SPEEDY」は、SUS440C鋼とG10素材のハンドルを採用したミリタリー感溢れる超小型ナイフ。サンプルを試させてもらったところ、モデルガンなどが好き人なら満足できそうな仕上