中国商務部は2024年9月14日付で、カナダ、日本、インド原産の輸入ハロゲン化ブチルゴムに対して「中華人民共和国反ダンピング条例」の定めに基づいて反ダンピング調査を行うことを決定しました。商務部は本件の状況が複雑であることから、「中華人民共和国反ダンピング条例」第26条に基づき、調査期間を2026年3月14日まで延長することを決定しました。（提供/CRI）