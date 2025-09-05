5日午前11時45分ごろ、浜松市中央区の水路に「80代男性が流された可能性がある」と近くに住む女性から119番があった。市消防局によると、台風15号の影響で水路は濁流状態だった。消防局によると、男性は水路付近に外出したとみられるが、帰宅せず、家族が通報した。消防は水路に落ち、流された可能性があるとみて、行方を捜している。