¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤È£Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£²¡Ë¤¬¡¢£¹·î£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î£÷£Ø£÷¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÆâÆ£¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤Ï¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥­¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡×¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¡££··î¤Ë±Ñ¹ñ¡¦¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¥Ó¥¶¤ÎÌäÂê¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î»î¹ç¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£ÆâÆ£¤Ï£¸