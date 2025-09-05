巨人が５日の中日戦（バンテリン）に０―１で敗れ連敗。先発・山崎が８回１失点と好投した一方で打線は６安打無得点と見殺しに終わった。今季１１勝目をかけて先発マウンドに上がった山崎は初回を３者連続空振り三振と好発進を見せると、その後も４回まで完全投球。５回にはボスラーにこの日初安打となる先制ソロこそ被弾したが、その後は８回８５球を投げぬいて追加点は許さなかった。力投に応えたい打線だったがこの日は全