中日は５日の巨人戦（バンテリン）に１―０で勝ち、借金は「９」。２位・巨人に３ゲーム差に迫った。中日は巨人先発・山崎の前に初回は岡林、福永、上林が３者連続三振。４回まで１人の走者も出すことができずパーフェクトピッチングを許した。試合が動いたのは５回だった。一死からボスラーがジャストミートした一撃は高々と舞い上がると竜党の待つライトスタンドにドスン。「打ったボールはカットかな。どうしても１点がほ