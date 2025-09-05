ノエル＆リアム・ギャラガー兄弟が、アパレルブランド「オアシス」と商標を巡って争っている。英「ザ・サン」紙によると、2人は英国知的財産庁を通じて、バンドの白黒ロゴの商標登録を試みたが、同ブランド側が、バンドが「便乗している」として正式に異議を申し立てたという。 【写真】ロゴはシンプルアパレルブランド「オアシス」の店舗 関係者は同紙に対し、「ノエルとリアムは引き下がるつもりはありません。彼