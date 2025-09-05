モデル・ラジオパーソナリティーの山崎あみ（28）が、2日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）の表紙＆巻頭ページに登場。音大卒の注目美女が“すごすぎボディ”を見せた。 【写真】す、すごすぎる！水辺で弾けたド迫力スタイル 生まれて初めて海での撮影に挑んだ。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ鮮烈なグラビアを披露。品のある顔立ち、身長170センチの抜群プロポーション、多彩