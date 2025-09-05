◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）巨人が接戦で中日に敗れ、２連敗。借金は３となった。自己最多の１１勝目を目指して先発した山崎伊織投手は４回まで走者を一人も出さないパーフェクト投球をみせていたが、５回にボスラー外野手に一発を浴び１失点。打線は中日の先発・柳裕也投手に６回４安打無得点に抑えられ、救援陣をとらえることもできなかった。【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント