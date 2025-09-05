「中日１−０巨人」（５日、バンテリンドーム）打線は巨人・阿部監督は５安打に抑えられ零敗。「１点がとても遠かったですね」と試合を淡々と振り返った。先発の山崎は８回２安打で完投したが４敗目（１０勝）。五回にこの日打たれた初めての安打がボスラーの右越えソロとなり、これが決勝点になった。「だけど、頑張ってくれたよね」と指揮官。球数は８５球で、次回、中５日での先発の可能性について問われると「（間隔を）