劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）の劇中挿入歌が、マキシマム ザ ホルモンの「刃渡り2億センチ（全体推定 70％解禁edit）」に決定した。TVアニメ第3話のエンディング・テーマ、TVシリーズ挿入歌として使用され、これまでTV editのみが公開されていた「刃渡り2億センチ」の未公開パートである2番が解禁。その続きが劇場で初めて明らかになる「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」にて参戦する。【画像】レ