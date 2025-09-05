俳優の織田裕二（５７）が５日、スペシャルアンバサダーを務める陸上の世界選手権（９月１３日〜２１日、東京・国立競技場）の開幕を前に、２００８年北京五輪男子４００メートルリレー銀メダリストの高平慎士さん（４１）とともに、同所で小学生４２人に特別授業を行った。織田は「（男子１００メートルの世界記録保持者のウサイン・）ボルトが何の選手か分かってる？」「タイムは知ってる？」と、熱く小学生に質問。タイムま