「中日１−０巨人」（５日、バンテリンドーム）中日が接戦を制した。０−０の五回１死、ボスラーが右越えに１２号ソロ。ここまで１人の走者も出せていなかった巨人・山崎から放った初めての安打が決勝点となった。先発の柳は６回４安打無失点で３勝目（２敗）。その後は藤嶋、メヒア、松山の継投で相手に得点を与えなかった。