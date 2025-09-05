「中日１−０巨人」（５日、バンテリンドーム）巨人は先発・山崎が好投を見せながら一発に泣いて敗戦。連敗で借金は今季ワーストタイの３となった。初回に岡林、福永、上林を３者連続の空振り三振に仕留める抜群の立ち上がりを見せた山崎。四回まで中日打線を相手に完全投球を展開した。だが、五回１死。ボスラーに内角のカットボールを捉えられ、右翼ポール際へと運ばれるソロを被弾。この試合で初めて許した安打が本塁打