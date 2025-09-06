歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が4日午後11時48分、肺炎のため、都内の病院で亡くなったことが5日、分かった。82歳。所属する夢グループが発表した。橋さんのものまねで知られた漫才コンビ「ザ・ぼんち」ぼんちおさむ（72）は「橋幸夫さん、お疲れさまでした。そしてありがとうございました」と感謝。「漫才ブームのきっかけを橋さんのモノマネで作る事ができました。日本武道館のぼんちライブにゲス