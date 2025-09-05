9月4日、板垣李光人がInstagramを更新。テレビ朝日系ドラマ『しあわせな結婚』のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】“叔父”岡部たかしとの笑顔SHOTも公開板垣は、自身のInstagramアカウントにて、ドラマの第8話が放送されたことに触れると、同作で姉弟役として共演している松たか子と腕でハートマークを作った2ショットを公開。さらに、自身の叔父役を務める岡部たかしとの2ショットも掲載し、ハッシュタグでは「#