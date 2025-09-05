航空自衛隊は、アクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」による展示飛行を、9月13日に実施する。東京2025世界陸上競技選手権大会に合わせて、国立競技場や東京都内各所で実施する。午後0時25分ごろから10分程度、国立競技場で展示飛行を行った後、午後0時50分ごろにかけて、代々木公園、東京スカイツリー、東京駅、東京タワー、渋谷駅、代々木公園、東京都庁を飛行する。9月12日午後1時15分から40分ごろにかけて、予行飛行を実