◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（５日・横浜）ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手が１５号ソロを放ち同点に追いついた。２―３の６回２死、高梨の直球を流し打ちした。打球は高々と舞い上がり、左翼ポール際に飛び込む打球速度１５９キロ、推定飛距離１０９メートルの一発。試合を振り出しに戻す１発に「ハードコンタクトを意識して打席に入りました。まずは同点、このままチームに勢いがついてくれればと思います！この後も