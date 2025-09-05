◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―１広島（５日・甲子園）阪神が連勝で２年ぶりのリーグＶへまた前進した。１点を先制された直後の初回、森下が同点打。大山にも自身５年ぶり３度目の満塁弾が生まれ、先発・大竹も適時打を放った。今季最多の１イニング６得点ですぐさま逆転に成功した。投げては先発・大竹が６回５安打１失点で７勝目。対広島戦は通算１４勝２敗とキラーぶりを発揮した。甲子園の広島戦も５連勝だ。７回から