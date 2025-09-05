◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―１広島（５日・甲子園）広島が阪神に完敗し、７年連続でのＶ逸が決まった。先発・森が初回に大山に満塁アーチを浴びるなど、一挙６失点。打線も初回に相手の暴投から先取点を奪ったものの、天敵の大竹を崩せずに今季５個目の白星を献上した。６月終了時点で貯金２と踏ん張っていたが、７月に４勝１６敗３分の勝率２割と急失速。優勝争いから脱落していった。特に阪神には５月から７月にかけて１