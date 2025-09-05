7月の奈良市議選に無所属で出馬し初当選を果たしたへずまりゅう氏（34）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日開会した定例市議会を報告した。へずまりゅう氏は正午ごろ「開会式が終わりました。もう誰にも迷惑系とは言わせません。議員としての意識が急激に高まりました。誰よりも皆様に寄り添い奈良を良くして参ります」と開会式への出席を報告。19時ごろには自身の名前だけに明かりが灯った出退勤表示操作器の前