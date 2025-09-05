◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第１日（５日、関空アイスアリーナ）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、垣内珀琉（はる、ひょうご西宮ＦＳＣ）はシニアの国際大会デビュー。４回転トウループで転倒など、６５・６７点の１１位に「本番になって足に力が入らなくなって、捻挫のことも頭にあったと思う。ちょっと心が弱かった」と反省が口をついた。木下グループ杯でシニアの国際舞台に初