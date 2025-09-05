◇セ・リーグ広島1―6阪神（2025年9月5日甲子園）広島は5日、阪神に敗れ、今季のリーグ優勝の可能性が完全消滅した。1点を先制した直後の初回に先発・森が崩れた。先頭・近本に与えた四球から無死二、三塁とピンチを招き、森下に同点の左前適時打を許した。続く佐藤輝も四球で歩かせ、無死満塁とピンチが拡大すると、5番・大山には初球チェンジアップを左翼席まで運ばれた。勝ち越しの満塁弾。この一撃で一気に流れは相