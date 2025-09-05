石川遼がロピアフジサンケイクラシック初日で4バーディー1ボギーの「67」をマークし首位と2打差の5位タイで好発進。「良い流れでプレーできた」と手応えを語った。山梨県の富士桜カントリー倶楽部で4日に開幕した、ロピアフジサンケイクラシックの初日。2009年、2010年と、「富士桜」で唯一連覇を達成している石川遼は、今年改修され難易度が上がった2番ホール（パー4）で、2メートルのパットを沈めこの日最初のバーディーを奪うと