歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝読み方同じ）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で死去した。８２歳だった。２２年１２月に軽度のアルツハイマー型認知症と診断され、２４年１２月には中程度まで進行。今年に入って歌詞を忘れることもあったが、ファンの支えもあり６月までステージに立ち、歌い続けた。認知症は大きくアルツハイマー型と脳血管性の２つに分類される。脳梗塞や脳出血をきっかけにし