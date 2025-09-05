◇セ・リーグ阪神6―1広島（2025年9月5日甲子園）優勝マジック4で、この試合に臨んだ首位阪神は広島に快勝した。1点を先制された直後の初回攻撃。四球と安打で一、二塁とすると3番・森下の左前適時打で同点。次打者・佐藤輝が四球を選び満塁から大山の満塁弾を含む一挙6点の猛攻を見せた。先発マウンドの大竹は初回2死三塁からワイルドピッチで1点を失ったものの以降は粘り強い投球で6回を5安打1失点。今季7勝目を手に