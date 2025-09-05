「オリックス２−０日本ハム」（５日、京セラドーム大阪）オリックス・九里の死球に騒然となった。四回の日本ハムの攻撃。２死走者なしで４番郡司が打席に立ったが、２球目、九里が投じた７４キロのナックルカーブが内角に抜けて、よけた郡司の左肩に。珍しい形の死球に、球場はどよめいた。九里は帽子をとって謝罪の意を示したが、当たってしまった郡司もヘルメットに手をやって、申し訳なさそうにしていた。