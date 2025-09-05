アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督が、自身の過去について語った。5日付けでスペイン紙『アス』が報じている。2024年9月に同代表の指揮官に就任したポチェッティーノ監督は、2021年から2022年までパリ・サンジェルマン（PSG）を指揮。当時の同クラブにはFWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）、FWネイマール（サントス）、FWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード）の“MNMトリオ”が在籍しており、同監督