俳優・吉永小百合（８０）が５日、歌手・橋幸夫さんの死去を受け、追悼のコメントを寄せた。吉永と橋さんは１９６２年にデュエット曲「いつでも夢を」で日本レコード大賞を受賞。「残念です。とても残念です。橋さんは、いつまでも歌い続けようと思っていらしたことでしょう。二人で歌った『いつでも夢を』は私の宝物です。橋さん、ありがとうございました」と偲んだ。橋さんと吉永がＷ主演した映画「いつでも夢を」の劇中で