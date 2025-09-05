犬を飼っていると、まわりにいろいろと気を使うことがありますよね。アプリ「ママリ」には飼い犬が向かいの家の庭で糞をしてしまったという投稿がありました。投稿者さんが相手に謝ったところ「大丈夫」と優しい反応だったといいます。このとき、謝罪はしているものの、改めてもう一度お詫びにいくべきか、さらにその際に菓子折りを持っていくか悩んでいるそうです。 近所付き合いが苦手で…どうお詫びしたらいい？ 犬が向