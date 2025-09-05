台風15号の影響で、牧之原市ではトレーラーが横転したほか電柱が倒れる被害など竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。（ヘリからのリポート）「通常の進行方向とは逆向きでトレーラーが倒れています。」トレーラーが横転したのは牧之原市細江の国道150号です。トレーラーは進行方向とは逆向きに道路を塞ぐように横転し、その近くにある建物は中が見えるほど壁が剥