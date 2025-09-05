日本とオーストラリアは外務・防衛閣僚協議『2プラス2』を開催し、2国間の安全保障協力を拡大して抑止力の強化に取り組む方針を確認しました。日本とオーストラリアは中国などの力による一方的な現状変更を試みる軍事活動の活発化を念頭に、「台湾海峡の平和と安定は、地域や国際社会の安全と繁栄に不可欠」との認識を確認しました。また、オーストラリアのマールズ国防相は中谷防衛大臣とともに海上自衛隊のもがみ型護衛艦を初め