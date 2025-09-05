Image: SAWES 陸と海があるなら空の発電もアリでしょ。太陽光発電はクリーンだと言われても、発電パネルの設置で自然を破壊したんじゃ本末転倒。寿命が来てもリサイクルの義務はなく、大量廃棄されて社会問題になる可能性を秘めています。風力発電はタービンの騒音が健康被害を起こすと聞きますし、洋上風力発電はコストがかかりすぎるので企業が撤退するなど、どのクリーンエネルギー発電も