5回中日1死、ボスラーが右越えに先制本塁打を放つ＝バンテリンドーム中日が競り勝った。1人の走者も出せずに迎えた0―0の五回1死で、ボスラーが均衡を破る12号ソロを放った。柳は6回無失点で3勝目、九回を締めた松山が39セーブ目を挙げた。8回2安打に抑えた巨人の山崎は一発に泣いた。