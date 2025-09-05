各地で記録的大雨となった台風15号の最新情報です。静岡県では突風被害が発生。少なくとも30人以上がけがをしているということです。記者「正午前の箱根に来ています。先ほどから強い風が吹いていて、つかまっていないと、立っているのも難しい状況です」取材中、突然強い風が。標高1000メートルほどにある観光名所、神奈川県の大涌谷。きょう、昼前の様子です。観光客も慌てた様子で屋根の下へ…愛知からの観光客「（Q.怪我は?）