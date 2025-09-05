吉永小百合さんとデュエットした「いつでも夢を」や「霧氷」など多くのヒット曲を歌った歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男）さんが４日、肺炎のため東京都内の病院で死去した。８２歳だった。吉永さんは「残念です。とても残念です。橋さんは、いつまでも歌い続けようと思っていらしたことでしょう。二人で歌った『いつでも夢を』は私の宝物です。橋さん、ありがとうございました」とコメントした。