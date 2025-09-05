◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-1広島 (5日、甲子園）阪神が初回に打者一巡の猛攻で6得点を挙げるなど、大量得点で本拠地・甲子園での広島との3連戦の初戦を白星で飾りました。この試合の勝利で優勝へのマジックを「3」とし、優勝へまた大きな一歩を進めました。先発は大竹耕太郎投手。初回、先頭の中村奨成選手にツーベースヒットを浴びピンチを背負うと、その後2アウト三塁の場面で、ワイルドピッチの間に走者が生還し、先制を許し