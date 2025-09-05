◇プロ野球セ・リーグ DeNA-ヤクルト(5日、横浜スタジアム)DeNAの筒香嘉智選手が15号同点本塁打を放ちました。筒香選手は、2-3と1点ビハインドの6回に迎えた第3打席で、相手先発・高梨裕稔投手のストレートをとらえ、逆方向のレフトスタンドへ同点となる豪快な一撃を見舞いました。8月26日の阪神戦で2打席連続本塁打、8月30日の中日戦では3本塁打を記録するなど、8月7日に再昇格を果たしてから打撃好調を維持。わずか56試合出場な