東海ラジオの制作でニッポン放送ショウアップナイターでも放送された5日の中日−巨人で解説を務めた小笠原道大氏が、同日に一軍登録抹消された中日・石川昂弥について言及した。石川は9月3日に再昇格し、同日の阪神戦で今季初本塁打を放ったが、故障により5日に一軍登録を抹消。小笠原氏は「本人としてもチームとしても痛いのではないかなと思いますけどね。チームとしてもドラゴンズファンとしても待たれる、いつだとずっと