¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¡ÄÇÐÍ¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß(28)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¤¹¤ëCM¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥­¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤êÅü¼Á¥¼¥íÅü¼Á¥Ö¥é¥¶¡¼¥ºÊÔ¤ª¤Õ¤·¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥Ñ¤â¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¤«¤Ã¤¯¤¤¡¼¡¼¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¥­¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê Åü¼Á¥¼¥í¡×¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡ÖÅü¼Á¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×ÊÓ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢ÉãÌò¤ÎË­Àî±Ù»Ê¡¢ÇìÉãÌò¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤ä¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂ­¤Ç¿å¤·¤Ö¤­¤ò