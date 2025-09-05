◇第32回WBSCU18ベースボールワールドカップ・オープニングラウンド日本―イタリア（2025年9月5日沖縄セルラースタジアム那覇）高校日本代表は5日、イタリアとのオープニングラウンド初戦に臨み、先発した森下翔太投手（3年＝創成館）は、5回1/3を被安打4、1失点と力投した。2回1死無走者から5者連続三振を奪うなど計8奪三振。1―0の6回1死一、三塁から適時失策で同点に追いつかれるも、開幕投手の役割を全うした。