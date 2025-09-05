◇プロ野球セ・リーグ 中日 1-0 巨人(5日、バンテリンドーム)巨人は中日との3連戦初戦で完封負けを喫しました。この日の先発は山粼伊織投手。初回から三者連続三振と圧巻の立ち上がりを見せると、その後も5回1アウトまでパーフェクト投球と中日打線を圧倒します。しかし5回1アウトランナーなしの場面で打席に迎えたボスラー選手に、痛恨の一発を被弾。甘く入った内角のカットボールを完璧にとらえられ、先制のソロホームラン