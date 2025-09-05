橋幸夫さんが４日、亡くなった。◇「僕は歌手になりたくてなったわけじゃないんです」何度も口にした言葉が印象に残っている。歌好きの母の強い勧めで作曲家の遠藤実の歌謡教室に通い、指導を受けた。遠藤が所属する日本コロムビアからデビューする段取りだったが果たせず、遠藤自らライバル社の日本ビクターに橋を売り込み、同社専属の作曲家、吉田正への弟子入りの橋渡しもしてくれた。「周囲の熱意に押され、気が付いたら