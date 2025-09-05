歌手の橋幸夫（本名・橋幸男）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で亡くなっていたことが５日、分かった。８２歳。所属の「夢グループ」が発表した。橋は５月に中等度のアルツハイマー型認知症を患っていると公表。９月１日には「夢グループ」の石田重廣社長が、都内で行ったトークショーで入院していると明かしていた。近況を聞かれた石田社長は「皆さんから橋さんはどうなっているの？って（聞かれる）。千