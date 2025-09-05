◆パ・リーグオリックス―日本ハム（５日・京セラドーム大阪）歌手の新浜レオンが、プロ野球・オリックス―日本ハム（京セラドーム大阪）の試合前セレモニーで国歌独唱を務めた。低音ボイスで堂々と歌い切り、昨年７月９日のソフトバンク戦（同）に続き、２年連続での大役を全う。「小学校から高校まで野球をやっていて、このプロ野球という舞台を目指していた。公式戦の本番前に国歌独唱ができて、こんなに光栄なことはないな